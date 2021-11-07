В Подмосковье жильцы дома расстреляли рабочих

Инцидент произошел из-за шумного ремонта.

В Балашихе в доме на Чистопольской улице жильцы дома подрались с рабочими из-за шумного ремонта. Затем один из мужчин достал пистолет и стал целиться в рабочего. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Жильцы стали жаловаться на рабочих, которые ремонтировали лифт, в том числе ночью. В сообщении говорится, что разрешение на проведение ремонта в неурочные часы у бригады было.

Как сообщается в Telegram-канале "Москва 24", что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что пока нет информации о пострадавших.

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Видео: Telegram / SHOT