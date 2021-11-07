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В Подмосковье жильцы дома расстреляли рабочих

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Инцидент произошел из-за шумного ремонта.

В Балашихе в доме на Чистопольской улице жильцы дома подрались с рабочими из-за шумного ремонта. Затем один из мужчин достал пистолет и стал целиться в рабочего. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Жильцы стали жаловаться на рабочих, которые ремонтировали лифт, в том числе ночью. В сообщении говорится, что разрешение на проведение ремонта в неурочные часы у бригады было. 

Как сообщается в Telegram-канале "Москва 24", что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что пока нет информации о пострадавших. 

Ранее мы писали, что в  подвале дома на Летчика Пилютова в Петербурге сантехник нашел труп женщины со светлыми волосами. 

Видео: Telegram / SHOT

Теги: ремонт лифта, стрельба
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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