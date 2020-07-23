В подвале дома на Летчика Пилютова сантехник нашел труп женщины со светлыми волосами

Девушка была одета в светлый свитер, спортивные брюки с надписью "60" и лакированные ботинки.

В Красносельском районе Петербурга было найдено тело 45-летней женщины. Об этом сообщили на портале "Аргументы и факты Петербург".

Труп увидел сантехник, когда спустился в подвал дома улице на Летчика Пилютова во время работы. В помещении находилась женщина славянской внешности с русыми волосами. Она была одета в светлый свитер с орнаментом, спортивные брюки и темные ботинки.

Тело направили в морг. Сейчас на месте случившегося работают правоохранители. Проводится экспертиза.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны подробности жестокого убийства в Орехово.

Фото: Piter.tv