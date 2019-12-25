100-летняя жительница Пушкина стала жертвой лжесантехника

Путем обмана он убедил пожилую женщину в необходимости очистки в квартире канализационных труб.

Столетняя жительница Пушкина стала жертвой лжесантехника. Об этом рассказала прокуратура Пушкинского района.

По версии следствия, обвиняемый 22 февраля 2023 года, находясь в одной из квартир в дома по улице Ахматовской в Пушкине, представился 100-летней местной жительнице сантехником. Путем обмана он убедил пожилую женщину в необходимости очистки в квартире канализационных труб, после чего составил фиктивный договор оказания услуг, за выполнение которых пенсионерка заплатила ему 16 тысяч рублей. Обвиняемый оговоренные работы не выполнил.

Уходя, лжесантехник прихватил банковскую карту пожилой женщины, которой периодически расплачивался за покупки, потратив более 70 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно семья из Петербурга лишилась почти 7 млн рублей после общения с мошенниками.

Фото: unsplash (Alexander Schimmeck)