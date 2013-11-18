Семья из Петербурга лишилась почти 7 млн рублей после общения с мошенниками

Мужчина и женщина перевели аферистам 3,8 и 3,1 млн рублей соответственно.

Семейная пара из Северной столицы отдала почти 7 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом стало известно Piter.TV.

В пятницу, 9 июня, в полицию обратился 61-летний петербуржец. Мужчина заявил о том, что в период с 26 мая по 12 июня 2023 года ему на телефон звонила неизвестная, которая представляясь сотрудником Центробанка, и сообщила, что неизвестные проводят мошеннические действия и на его имя, пытаясь взять кредиты. Для сохранения денежных средств необходимо якобы опередить мошенников и перевести денежные средства на другие безопасные счета. Заявитель, следуя указаниям неизвестной, взял кредиты в трёх банках 3 864 000 рублей и перевёл их на указанные аферисткой счета.

Вечером того же дня к правоохранителям обратилась 56-летняя супруга мужчины, которая рассказала, что в аналогичный период времени ей на телефон также звонила лже-сотрудница Центробанка. Женщина также поверила в обман и взяла кредиты в банках на общую сумму 3 134 000 рублей, переведя их на сторонние счета.

Общая сумма ущерба семьи составила 6 980 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники заставили петербургскую пенсионерку продать квартиру за 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV