Мошенники заставили петербургскую пенсионерку продать квартиру за 6 млн рублей

Общий материальный ущерб после общения женщины с аферистами составил 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 8 июня, в полицию обратилась 74-летняя петербурженка, которая заявила, что в период с апреля 2023 по 1 июня она столкнулась с мошенниками и понесла несколько млн рублей убытков. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пенсионерки, неизвестные, которые представились сотрудниками банка, ввели её в заблуждение и сообщили, что в отношении её квартиры производятся мошеннические действия. Затем бабушке домой пришла неизвестная женщина и убедила продать ее квартиру за 6 млн рублей. Общий материальный ущерб пострадавшей составил 9 млн рублей. Примет приходившей в квартиру неизвестной Степахина она в силу возраста не запомнила.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 71-летний пенсионер передал мошенникам более 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV