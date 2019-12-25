В Петербурге 71-летний пенсионер передал мошенникам более 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Василеостровского района устанавливает причастных к мошенничеству в отношении 71-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 июня обратился 71-летний мужчина. Он сообщил, что в период с 20 по 26 мая ему звонили неизвестные и, под предлогом сохранности денежных средств, убедили его перевести 1 300 000 рублей на указанные неизвестными лицами счета. Также они убедили пожилого петербуржца передать курьеру 9 млн рублей у дома 16 по 15-ой линии В.О.

Сумма ущерба составила 10 300 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), добавили "Невские Новости".

Ранее пожилая петербурженка продала квартиру и осталась без 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv