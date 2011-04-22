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Пожилая петербурженка продала квартиру и осталась без 6 млн рублей
Сегодня, 11:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка продала квартиру и осталась без 6 млн рублей

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Пенсионерка продала квартиру по заниженной цене (6 млн рублей), а после перевела деньги мошенникам.

Мошенники обманули 73-летнюю петербурженку и вынудили её продать собственную квартиру за 6 млн рублей.

Как стало известно Piter.tv, пенсионерке звонили неизвестные в период с 3 апреля по 3 июня. Звонившие представлялись сотрудниками Центробанка и говорили, что мошенники хотят украсть её квартиру. В итоге они убедили пожилую женщину в необходимости продать квартиру, а вырученные деньги перевести на "безопасный счёт".

Пенсионерка продала квартиру по заниженной цене (6 млн рублей), а после перевела деньги мошенникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка отдала мошенникам 1,3 млн рублей ради заработка на бирже.

Фото: Piter.tv

Теги: квартира, мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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