Пожилая петербурженка продала квартиру и осталась без 6 млн рублей

Пенсионерка продала квартиру по заниженной цене (6 млн рублей), а после перевела деньги мошенникам.

Мошенники обманули 73-летнюю петербурженку и вынудили её продать собственную квартиру за 6 млн рублей.

Как стало известно Piter.tv, пенсионерке звонили неизвестные в период с 3 апреля по 3 июня. Звонившие представлялись сотрудниками Центробанка и говорили, что мошенники хотят украсть её квартиру. В итоге они убедили пожилую женщину в необходимости продать квартиру, а вырученные деньги перевести на "безопасный счёт".

Пенсионерка продала квартиру по заниженной цене (6 млн рублей), а после перевела деньги мошенникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка отдала мошенникам 1,3 млн рублей ради заработка на бирже.

Фото: Piter.tv