Пожилая петербурженка отдала мошенникам 1,3 млн рублей ради заработка на бирже

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 29 мая, в полицию пенсионерка 1944 года рождения, проживающая на улице Турку. Пожилая женщина стала жертвой мошенников, добровольно передав им 1,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Пенсионерка заявила, что в период с начала февраля 2023 года по 9 марта самостоятельно позвонила по телефону, найденному в Сети, после чего, с целью заработка на бирже, перевела крупную сумму на счёт указанной на найденном её сайте компании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны мошенники, которые продавали несуществующие доски и бревна.

Фото: Piter.TV