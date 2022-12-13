В Петербурге задержаны мошенники, которые продавали несуществующие доски и бревна

На деле легальной хозяйственной деятельности они не осуществляли, фотографии для публикаций брали из открытых источников.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность аферистов, похищавших деньги под предлогом продажи лесоматериалов. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники в интернете объявления о продаже бруса, бревен, досок и дров по ценам на 15-20% ниже рыночных. На деле легальной хозяйственной деятельности они не осуществляли, фотографии для публикаций брали из открытых источников.

Операторы, регистрирующие заявки, сообщали, что оформить сделку купли-продажи можно только с предоплатой в 30% от стоимости заказа. Если клиент соглашался, на адрес его электронной почты отправлялся счет на оплату. После перевода денег номер телефона покупателя блокировался и как-либо связаться с лжепродавцами обманутые граждане не могли. Ущерб также был причинен одной из строительных компаний.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Были задержаны четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, ответственная за размещение объявлений и две женщины, выполнявшие роли операторов. Одна из подозреваемых с 2015 года находилась в федеральном розыске за совершение мошенничества в Волгограде.

В ходе обыска в одной из квартир дома №10 по проспекту Художников были обнаружены бухгалтерские документы, мобильные телефоны, 500 тысяч рублей, десять золотых слитков по 20 граммов каждый, а также биткоины.

Ранее был задержан петербуржец, который продавал несуществующую мебель из ротанга. Было установлено, что подозреваемый создал группу в одной из социальных сетей, в которой предлагал приобрести мебель из ротанга. Мебели на самом деле не существовало. И после оплаты товара молодой человек переставал выходить на связь.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти