Кольцо за 700 тысяч пропало из квартиры петербурженки после визита сантехника

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После ухода сантехника из квартиры петербурженка не нашла свое кольцо с бриллиантом. Она обратилась в полицию. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая 27-летняя жительница дома на улице Латышских Стрелков сообщила, что она днем через ЖЭК вызвала домой сантехника, который должен был прочистить трубы и заменить фильтры в ванной комнате.

Уже вечером девушка обнаружила, что из ванной комнаты пропало кольцо с бриллиантом стоимостью 700 тысяч рублей.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее оперативники задержали подозреваемого в краже сейфа с 4 млн рублей на Северном проспекте.

Фото: pexels