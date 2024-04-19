У жены Сергея Семака украли золотые часы Cartier стоимостью в миллионы

Супруга тренера "Зенита" рассказала о краже дорогих часов и других инцидентах месяца.

Супруга главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака — Анна Семак — сообщила о краже золотых часов швейцарского бренда Cartier. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По словам Анны Семака, инцидент произошел в октябре. Женщина уточнила, что это не единственный случай за текущий месяц, однако подробности других происшествий не раскрыла.

Стоимость золотых часов Cartier может достигать десятков тысяч или даже миллионов долларов в зависимости от модели. Так, самые дорогие часы бренда — Cartier London Crash 1967 года — были проданы на аукционе за 1,5 млн долларов.

Сергей Семак возглавляет футбольный клуб "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом России и неоднократно выигрывала национальные трофеи. Супруги поженились в 2008 году.

Фото: fc-zenit.ru