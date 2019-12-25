Оперативники задержали подозреваемого в краже сейфа с 4 млн рублей на Северном проспекте

Молодой человек утверждал, что другие заставляли его передать им деньги.

Полиция задержала подозреваемых в краже из сейфа на Северном проспекте. Злоумышленнику удалось проникнуть в квартиру к заявительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая обратилась в полицию Выборгского района 10 марта. Деньги пропали в период с 22 февраля по 10 марта. По словам 50-летней женщины, неизвестный вынес металлический сейф. В нем было 4,3 млн рублей и 2 мобильных телефона. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Подозреваемого задержали 12 марта в Новгородской области на платформе станции "Бологое". Им оказался 20-летний молодой человек. Похищенное частично изъяли. По его словам, ему угрожали пистолетом, поэтому ему пришлось забрать деньги из похищенного сейфа и отнести их другому мужчине.

Позже полиции удалось поймать других подозреваемых. Они проживают в Кудрово. Мужчинам 25 и 29 лет. Похищенное частично изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, подозреваемого в краже машины на Пулковском шоссе. Он скрылся с машиной владельца на его глазах.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО