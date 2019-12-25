Подозреваемого в краже машины на глазах у владельца на Пулковском шоссе задержали

На поиски подозреваемого потребовалось 5 дней.

Враче петербургской больницы стал свидетелем того, как неизвестный уезжает на его машине. Он оставил машину заведенной и ушел в магазине.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 9 марта. Потерпевшим оказался 40-летний врач. Он оставил свою машину у дома №71/2 по Пулковскому шоссе и пошел в магазин. При выходе из магазина он увидел, что за рулем его машины "Ниссан" сидит незнакомый мужчина. Злоумышленник уехал в сторону Гатчины.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали 13 марта на улице Ленсовета. Им оказался 29-летний местный житель.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что бевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург.

Фото: Piter.tv