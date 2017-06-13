Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург

Техника примет участие в Международной выставке.

В Петербург прибыла боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии, которая примет участие в Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ".

На выставке, организуемой Росгвардией и правительством Петербурга, можно будет увидеть бронированные автомобили "Тигр", "Патруль-А", "Федерал", передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов ОМОНа Росгвардии, а также перспективные образцы боевой.

Международная выставка пройдёт в Экспофоруме с 16 по 18 марта.

Ранее ОМОН Росгвардии освободил девушку, которую насильно посадили в машину на Садовой улице.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии