  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности жестокого убийства в Орехово
Сегодня, 14:42
98
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности жестокого убийства в Орехово

0 0

Неадекватный мужчина отрубил топором и пилой голову обидчице.

Появились подробности убийства 56-летней женщины в Приозерском районе Ленобласти. Выяснилось, что выпивший мужчина зарезал свою соседку, а потом отпилил ей голову. Об этом сообщили на портале "Мегаполис". 

По информации источника в правоохранительных органах, соседи по даче собрались за общим столом в СНТ "Клен", которое находится в Орехово, днем 6 ноября.

Во время праздника произошел конфликт, в ходе которого неадекватный и раздраженный мужчина по имени Александр ударил неприятельницу Ольгу ножом. Затем он с помощью пилы и топора отрубил голову жертве. 

Тело женщины стражи порядка нашли в одной из комнат деревянного дома. Об инциденте им рассказала одна из жительниц Орехово. 

Подозреваего в преступлении задержали. Выяснилось, что на нем уже есть две судимости. Ранее его привлекали к ответственности за угрозы и умышленное нанесение травм. Теперь против дебошира возбудили уголовное дело по факту убийства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Думской избили студента-иностранца.

Фото: Piter.tv

Теги: застолье, пьяный убийца, убийство в орехово, убил топором и пилой
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии