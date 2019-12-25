В Ленобласти во время застолья женщина ранила ножом зятя

Он находится в реанимации.

В Ленобласти во время застолья теща ранила ножом зятя. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицией установлено, что 16 августа около 17:20 в квартире деревни Гостилицы (Ломоносовский район) 54-летняя Н. во время возникшего конфликта на фоне употребления алкогольных напитков, нанесла ножевые ранения своему 33-летнему зятю. Он с диагнозом проникающее ножевое ранение брюшной полости, резаной раной грудной клетки слева, резаной раной подбородка госпитализирован в отделение реанимации Ломоносовской центральной районной больницы.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных застолье петербуржца завершилось ножевым ранением. Сотрудники правоохранительных органов нашли совершившую преступление женщину, у которой в ходе обыска был изъят нож. Как выяснилось, она ударила мужчину в живот ножом в результате ссоры.

Фото: pexels