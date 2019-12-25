Застолье петербуржца завершилось ножевым ранением

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

На Советском проспекте был ранен ножом в живот и госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина средних лет. О случившемся Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. О потенциальной поножовщине в полицию рассказали по номеру "112".

Сотрудники правоохранительных органов нашли совершившую преступление женщину, у которой в ходе обыска был изъят нож. Как выяснилось, она ударила мужчину в живот ножом в результате ссоры, возникшей после совместного употребления алкоголя. Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в 26-ю больницу с колото-резаным ранением брюшной стенки, проникающим в брюшную полость.

На девушку возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, она находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.tv