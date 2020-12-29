Эксперт рассказал, чем снять похмелье после новогоднего застолья

Лекарств среди средств не оказалось.

Внештатный клинический фармаколог петербургского комитета по здравоохранению Александр Хаджидис рассказал изданию "Доктор Питер", чем можно снять похмелье после новогоднего застолья.

Хаджидис отметил, что в большинстве аптечных "антипохмелинах" основное действующее вещество – обычный аспирин. Эксперт заявил, что лекарств, способных снять похмельные тошноту, головную боль, головокружение, слабость, не существует. По словам фармаколога, абсорбенты бессмысленны, потому что молекулы алкоголя так малы, что очень быстро усваиваются прямо в желудке, поступая сразу в кровь.

Чтобы вывести токсины из организма, нужно много пить: воду, можно минеральную, морсы. Также хорошо помогает куриный бульон. Специалист посоветовал кавказское блюдо, суд "хаш". Оно готовится почти так же, как русский холодец, но подается, как суп, – горячим.

Также эксперт напомнил, что в плохом самочувствии может быть виновата плохая закуска, а не алкоголь.

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