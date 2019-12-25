Петербуржцы встретили новый 2021-й год

Петербург встретил новый 2021-й год. В этом году праздник проходит не так, как обычно — он переместился в онлайн.
Из-за пандемии коронавируса власти отменили традиционные праздничные гуляния, а также салют. В 23:20 на телевидении начался концерт "Карнавальная ночь у Певческого моста". Метро и другой общественный транспорт работать не будут. До 11-го января он будет курсировать по графику выходного дня. Горожан призвали провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Это нужно для того, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом.
Несмотря на то, что масштабного фейерверка не будет, петербуржцы могут запустить его самостоятельно, но в определенных местах. С полным списком локаций вы можете ознакомиться здесь. За соблюдением порядка следят сотрудники МЧС и полиция.
Температура воздуха в новогоднюю ночь составляет 0...+2 градуса. Некоторые горожане, которые вышли на прогулку, могут попасть под дождь. Днем также ожидается дождливая погода.
Бары и рестораны смогут принять посетителей с 4 января. До этого момента они работают только на доставку.
Поздравление президента РФ Владимира Путина в этом году заняло шесть минут. Он пожелал, чтобы трудности 2020-го года поскорее канули в Лету. Ранее горожан поздравили губернатор Петербурга и председатель Законодательного собрания.
Фото: Piter.TV
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