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Петербуржцы встретили новый 2021-й год
Сегодня, 0:01
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Петербуржцы встретили новый 2021-й год

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Большинство горожан предпочли остаться дома.

Петербург встретил новый 2021-й год. В этом году праздник проходит не так, как обычно — он переместился в онлайн. 

Из-за пандемии коронавируса власти отменили традиционные праздничные гуляния, а также салют. В 23:20 на телевидении начался концерт "Карнавальная ночь у Певческого моста". Метро и другой общественный транспорт работать не будут. До 11-го января он будет курсировать по графику выходного дня. Горожан призвали провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Это нужно для того, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом. 

Несмотря на то, что масштабного фейерверка не будет, петербуржцы могут запустить его самостоятельно, но в определенных местах. С полным списком локаций вы можете ознакомиться здесь. За соблюдением порядка следят сотрудники МЧС и полиция. 

Температура воздуха в новогоднюю ночь составляет 0...+2 градуса. Некоторые горожане, которые вышли на прогулку, могут попасть под дождь. Днем также ожидается дождливая погода. 

Бары и рестораны смогут принять посетителей с 4 января. До этого момента они работают только на доставку. 

Поздравление президента РФ Владимира Путина в этом году заняло шесть минут. Он пожелал, чтобы трудности 2020-го года поскорее канули в Лету. Ранее горожан поздравили губернатор Петербурга и председатель Законодательного собрания. 

Фото: Piter.TV

Теги: новогодняя ночь, новый год, новый год в спб, ограничения, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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alexninens
Сегодня 0:04

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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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