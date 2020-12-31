Путин заявил, что жизненные испытания побуждают ценить самое важное

Президент России Владимир Путин в своём новогоднем обращении к гражданам России заявил, что жизненные испытания побуждают ценить самое важное, а также прислушаться к совести и отбросить суетное.
Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы.
Владимир Путин, президент России
При этом, подчеркнул Путин, мир устроен так, что прожить жизнь без испытаний невозможно.
Он пожелал, чтобы трудности этого года поскорее канули в Лету. При этом, отметил президент, трудности помогли осознать, что самое главное - любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.
Ранее мы писали, что Путин назвал уходящий год трудным.
Видео: YouTube / Первый канал
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