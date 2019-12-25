Путин назвал уходящий год трудным

По его словам, 2020-й год вместил в себя много тревог, материальных трудностей.

Президент России Владимир Путин в ежегодном новогоднем видеообращении назвал 2020-й год трудным. Глава государства отметил, что год был настолько тяжёлым для каждого гражданина, словно вместил в себя несколько.

Путин отметил, что год назад, встречая 2020-й, все люди в мире мечтали и думали о переменах к лучшему.

Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. Владимир Путин, президент России

По его словам, 2020-й год вместил в себя много тревог, материальных трудностей, переживаний — для кого-то потерь близких, любимых людей. При этом, по словам Путина, год был наполнен надеждами на преодоление невзгод, позволил всем проявить свои настоящие человеческие и профессиональные качества.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу.

Ранее Путин попросил Мишустина держать на личном контроле реализацию инвестпрограммы РЖД.

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