Путин назвал уходящий год трудным

Президент России Владимир Путин в ежегодном новогоднем видеообращении назвал 2020-й год трудным. Глава государства отметил, что год был настолько тяжёлым для каждого гражданина, словно вместил в себя несколько.
Путин отметил, что год назад, встречая 2020-й, все люди в мире мечтали и думали о переменах к лучшему.
Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти.
Владимир Путин, президент России
По его словам, 2020-й год вместил в себя много тревог, материальных трудностей, переживаний — для кого-то потерь близких, любимых людей. При этом, по словам Путина, год был наполнен надеждами на преодоление невзгод, позволил всем проявить свои настоящие человеческие и профессиональные качества.
Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу.
Ранее Путин попросил Мишустина держать на личном контроле реализацию инвестпрограммы РЖД.
Фото: pixabay.com
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