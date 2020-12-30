Путин попросил Мишустина держать на личном контроле реализацию инвестпрограммы РЖД

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина, чтобы правительство держало на личном контроле реализацию инвестиционных программ РЖД.
Глава государства подчеркнул, что кабмин в 2020 году проделал непростую работу по обеспечению финансированием инвестпрограммы РЖД. Путин заявил, что это важно для всего железнодорожного сообщения в России.
Потому что там нам тоже нужно своевременно менять подвижной состав.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин посоветовал задействовать новые российские суда на линии Сочи — Крым.
Видео: Правительство России
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