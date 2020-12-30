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Путин попросил Мишустина держать на личном контроле реализацию инвестпрограммы РЖД

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Это важно для всего железнодорожного сообщения в России.

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина, чтобы правительство держало на личном контроле реализацию инвестиционных программ РЖД.

Глава государства подчеркнул, что кабмин в 2020 году проделал непростую работу по обеспечению финансированием инвестпрограммы РЖД. Путин заявил, что это важно для всего железнодорожного сообщения в России.

Потому что там нам тоже нужно своевременно менять подвижной состав.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин посоветовал задействовать новые российские суда на линии Сочи — Крым.

Видео: Правительство России

 

Теги: мишустин, путин, ржд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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