Власти Петербурга поздравили горожан с наступающим Новым годом и Рождеством

Представители законодательной и исполнительной власти выделили основные достижения года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом и Рождеством Христовым. По их словам, в 2021 год Северная столица вступает сплоченной и уверенной в собственных силах.

Власти подвели основные итоги года: город поддержал внесение поправок в Конституцию, отметил 75-летие со дня Великой Победы, боролся с коронавирусом, пытался минимизировать потери для бизнеса и экономики Петербурга. За год удалось благоустроить 30 общественных пространств и начать строительство Широтной автомагистрали скоростного движения. Важное достижение этого года — создание единой агломерации с Ленобластью в медицине, социальной сфере, экологии и транспорте, градостроении и стратегическом планированию.

Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют, а все невзгоды останутся в прошлом. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях! говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Макаров назвал главные законопроекты 2020-го года.

Фото: Piter.TV