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Власти Петербурга поздравили горожан с наступающим Новым годом и Рождеством
Сегодня, 15:27
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nadezhda_sib

Власти Петербурга поздравили горожан с наступающим Новым годом и Рождеством

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Представители законодательной и исполнительной власти выделили основные достижения года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом и Рождеством Христовым. По их словам, в 2021 год Северная столица вступает сплоченной и уверенной в собственных силах.

Власти подвели основные итоги года: город поддержал внесение поправок в Конституцию, отметил 75-летие со дня Великой Победы, боролся с коронавирусом, пытался минимизировать потери для бизнеса и экономики Петербурга. За год удалось благоустроить 30 общественных пространств и начать строительство Широтной автомагистрали скоростного движения. Важное достижение этого года — создание единой агломерации с Ленобластью в медицине, социальной сфере, экологии и транспорте, градостроении и стратегическом планированию. 

Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют, а все невзгоды останутся в прошлом. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!

говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Макаров назвал главные законопроекты 2020-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: власти петербурга, новый год, пожелания, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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vladantonin
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