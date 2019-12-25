Власти Петербурга поздравили горожан с наступающим Новым годом и Рождеством

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом и Рождеством Христовым. По их словам, в 2021 год Северная столица вступает сплоченной и уверенной в собственных силах.
Власти подвели основные итоги года: город поддержал внесение поправок в Конституцию, отметил 75-летие со дня Великой Победы, боролся с коронавирусом, пытался минимизировать потери для бизнеса и экономики Петербурга. За год удалось благоустроить 30 общественных пространств и начать строительство Широтной автомагистрали скоростного движения. Важное достижение этого года — создание единой агломерации с Ленобластью в медицине, социальной сфере, экологии и транспорте, градостроении и стратегическом планированию.
Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют, а все невзгоды останутся в прошлом. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!
говорится в сообщении.
Ранее Вячеслав Макаров назвал главные законопроекты 2020-го года.
Фото: Piter.TV
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