В ЗакСе подвели итоги деятельности в 2020-м году

Из-за пандемии петербургский парламент с первых же дней подключился к управлению городом в ручном режиме, заявил председатель ЗакСа.

В среду, 23 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга провели последнее заседание в этом году. Всего в 2020-м они приняли 143 закона, 128 из которых уже подписаны губернатором.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выделил главные законы, которые были приняты. Среди них ― закон о налоговых льготах для поддержки бизнесменов Петербурга, закон об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников начальных классов, закон о "наливайках" и ужесточении правил работы кальянных, продление срока действия регионального материнского капитала, поддержка поправок в Конституцию РФ, внесение новых территории в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Большинство инициатив (87) разработали депутаты и постоянные органы Собрания.

Фото: пресс-служба ЗакСа