ЗакС Петербурга окончательно принял законопроект о "наливайках"

После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Скандальный законопроект об ужесточении правил работы для мест общественного питания, продающих алкоголь, прошел третье чтение в Законодательном собрании Петербурга. За него проголосовали 39 парламентариев.

Согласно последней редакции, площадь зала обслуживания для продажи алкоголя должна составлять 20 квадратных метров. Требование о 50 квадратах сохраняется для заведений, которые расположены в многоквартирных домах двух типов — "хрущёвки" и "панельные".

В понятие "зала обслуживания" не входит кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцена, площади проходов в зал обслуживания посетителей, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и иные помещения (части помещения), не предназначенные непосредственно для приема пищи.

Общий срок вступления изменений в силу — 1 января 2021 года. Норма о 50 "квадратах заработает" в Петербурге на год позже — с 1 января 2022 года.

Теперь законопроект предстоит подписать губернатору.

С того момента, как инициатива только была предложена депутатом Денисом Четырбоком, законопроект претерпел значительные изменения. Изначально для всех типов зданий должна была быть введена норма о 50 кв. метров, однако потом ее смягчили.

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