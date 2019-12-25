МЧС поделился с петербуржцами списком безопасных площадок для запуска новогодних фейерверков

В городе таких локаций 33.

Спасатели из петербургского МЧС поделились с горожанами списком площадок, где можно безопасно запустить новогодние фейерверки и салюты. Как сообщили в пресс-службе МЧС, таких локаций в городе 33.

Прежде всего специалисты напомнили, что качественные салюты в коробках должны содержать инструкции по запуску, адреса или телефон производителя или оптового продавца. Упаковка должна быть целой и сухой. Покупать фейерверки нужно только в местах официальной продажи – на рынках, в киосках и у "знакомых" новогоднее развлечение может оказаться нелегальной подделкой.

Хранить фейерверки необходимо в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от обогревательных приборов, горючих материалов и детей. Отсыревшие салюты категорически запрещено сушить на отопительных приборов или с помощью фенов. Также категорически запрещено разбирать коробки с фейерверками до или после использования, дооснащать конструкции чем-то еще.

Площадка для запуска фейерверков должна быть достаточно большой, над ней не должно быть деревьев и линий электропередач. Зрителей нужно разместить на расстояние не менее 30-50 метров от коробки с фейерверком, а запускатель салютов обязан быть совершеннолетним, трезвым и ознакомленным с инструкцией. Также спасатели строго рекомендуют отказаться от запуска салютов при очень ветреной или ненастной погоде: промокшие фейерверки могут поменять траекторию полета и попасть в зрителей, то же самое может сделать сильный ветер. Курить рядом с запускаемыми салютами запрещается.

Список площадок для запуска салютов:

1. Парк строителей, между домами 14 и 20 по Искровскому проспекту;

2. Аллея по улице Прибрежная у дома 9;

3. Канонерский остров, д.8, лит. А;

4. Пулковский парк (Парк Городов Героев (Московское ш., дом 1);

5. парк "Малиновка" (проспект Косыгина);

6. Стрельна, Нижняя дорога (возле дома 2 по ул. Пристанская);

7. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая;

8. Петергоф, участок восточнее Ропшинского шоссе в сторону КАД;

9. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улиц Ботанической и Шахматова;

10. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта;

11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10);

12. Парк культуры и отдыха Колпино (на острове Чухонка);

13. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана);

14. Сквер между Бухарестской улицей и Загребским бульваром;

15. Парк Интернационалистов (вдоль Южного шоссе);

16. Парк Героев-Пожарных (вдоль улицы Димитрова);

17. Морская набережная за гостиницей "Прибалтийская" ("Прибалтийская площадь");

18. Сад Декабристов на улице Уральская;

19. Сад на Неве вдоль Смольнинской набережной;

20. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса;

21. Парк 300-летия образования Красного Села, (ул. Освобождения, напротив д. 25);

22. Сквер напротив здания по адресу: Пушкин, ул. Магазейная, д. 42;

23. Сквер напротив здания по адресу: Павловск, Песчаный пер., д. 11/16;

24. Территория у Верхнего Суздальского озера;

25. Территория у Средне Суздальского озера;

26. Территория у Ольгинского пруда;

27. Пионерский парк;

28. Муринский парк;

29. Сестрорецк, парковка парка "Дубки";

30. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1;

31. Зеленогорск, Банковская площадь;

32. поселок Ушково, территория пляжа;

33. Территория парка "Озеро Долгое".

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Фото: Piter.TV