Петербург впервые встретит Новый год в онлайн-формате

Праздничный эфир пройдет на телеканале "Санкт-Петербург".

В четверг, 31 декабря, Северная столица встретит Новый год в онлайн-формате. Праздничный эфир пройдет на телеканале "Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Концерт получил название "Карнавальная ночь у Певческого моста". В праздничном мероприятии примут участие Максим Леонидов, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Алиса Вокс и Григорий Чернецов. Отмечается, что артисты исполнят известные песни из кинематографа. Также зрителям покажут огненные и световые шоу и выступления фигуристов.

Начало трансляции новогодней шоу‑программы в 23.30.

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Фото: Piter.tv