Петербургский врач-невролог рассказал о совместимости коронавируса с алкоголем

Врач-невролог из Северной столице рассказал о влиянии алкоголя на организм человека, который заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на эксперта Алексея Шмонина.
По словам Шмонина, немного употребить в новогоднюю ночь шампанское или вино можно.
Но если пациент принимает антибиотики или другие лекарства, надо смотреть на совместимость этих препаратов с алкоголем
Алексей Шмонин.
При этом невролог заявил, что COVID-19 даже в легкой форме может негативно подействовать на желудок с печенью. Также у переболевших коронавирусом пациентов возникает тревожное расстройство. Часто они пытаются "лечить" его алкоголем, что может привести к зависимости.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с КОВИД.
Фото: pixabay
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