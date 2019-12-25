Петербургский врач-невролог рассказал о совместимости коронавируса с алкоголем

Коронавирус даже в средней форме может негативно подействовать не только на легкие, но и на желудок с печенью.

Врач-невролог из Северной столице рассказал о влиянии алкоголя на организм человека, который заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на эксперта Алексея Шмонина.

По словам Шмонина, немного употребить в новогоднюю ночь шампанское или вино можно.

Но если пациент принимает антибиотики или другие лекарства, надо смотреть на совместимость этих препаратов с алкоголем Алексей Шмонин.

При этом невролог заявил, что COVID-19 даже в легкой форме может негативно подействовать на желудок с печенью. Также у переболевших коронавирусом пациентов возникает тревожное расстройство. Часто они пытаются "лечить" его алкоголем, что может привести к зависимости.

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