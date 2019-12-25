В Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с КОВИД

При этом количество заболевших выросло.

В среду, 30 января, в Петербурге зафиксировали снижение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом количество заболевших выросло. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Число КОВИД-пациентов, поступивших в инфекционные стационары города, снизилось на 11,5% по сравнению с прошлой средой. Представители штаба отметили, что это может быть связано с субъективными причинами. Например, горожане сами отказываются от госпитализации, которая предполагает встречу Нового года в больнице.

Вместе с тем, рост числа новых случаев инфицирования объясняют увеличением доступности лабораторной диагностики и усилением администрирования Федерального регистра. Эту работу проводит Комитет по здравоохранению Петербурга вместе со специалистами из Минздрава.

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