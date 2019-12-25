Специалист рассказал, как коронавирус влияет на мозг

Рискуют пациенты, которые в обычных условиях достаточно тревожные и мнительные.

В среду, 30 декабря, доцент кафедры психологии и педагогики ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Мария Мальцева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что коронавирус, помимо легких, может поразить головной мозг.

По ее словам, рискуют пациенты, которые в обычных условиях достаточно тревожные и мнительные. Некоторые даже впадают в настоящее безумие из-за этого. Такая реакция вызывается недостатком кислорода. Последствия могут длиться вплоть до полугода или больше. Мальцева уточнила, что люди боятся болеть новой коронавирусной инфекцией, потому что от нее можно умереть или попасть в реанимацию. У мнительных и тревожных людей могут развиваться серьезные расстройства. Врач утешила, что от подобных проявлений не останется и следа уже через три месяца при должной реабилитации.

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Фото: Piter.TV