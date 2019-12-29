Она может лишь навредить незащищенному организму.

Названа возможная опасность вакцины от коронавируса. Об этом "Известиям" заявила заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. По данным эксперта, опасность возникнет, если использовать вакцину в качестве профилактической меры. Как и на начальной стадии заболевания есть риск отрицательного эффекта.

Если организм не начал выработку собственных антител, то прививка усугубит ситуацию. Безопасным вариантом становится рекомбинантная вакцина, поступившая респираторным способом. Ее созданием занимаются специалисты из генной инженерии. Следует добавить, что при правильном изготовлении вакцины у пациента не должно наблюдаться синдрома антителозависимого усиления инфекции. Современные технологии позволяют создавать подобные прививки.

Ранее в Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.

