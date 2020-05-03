Названа возможная дата ослабления ограничений из-за коронавируса в РФ

Об этом глава Роспотребнадзора заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в случае соблюдения режима ограничений из-за коронавируса гражданами РФ его можно будет ослабить уже после 12 мая. В случае нарушений его могут ужесточить и продлить до июня.

Попова заявила, что в настоящее время важно "пересидеть" праздничные дни и "ничего не нарушать", хотя это является "непростым испытанием".

Ранее Анна Попова поставила под сомнение информацию о том, что некоторые россияне переболели коронавирусом COVID-19 в январе-феврале 2020 года. Такие данные не являются верными, так как вирус появился в РФ только в марте, заявила она.

До этого глава Роспотребнадзора заявила о снижении роста заболеваемости COVID-19 в 3,5 раза в апреле. По словам Поповой, снизить темп распространения инфекции удалось благодаря режиму самоизоляции и ограничениям, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано сокращение с 27% до 7 с небольшим процентов.

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