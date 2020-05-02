Глава Роспотребнадзора назвала время появления коронавируса в России

Анна Попова сообщила об этом в телефильме "Опасный вирус 4" на канале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила под сомнение информацию о том, что некоторые россияне переболели коронавирусом COVID-19 в январе-феврале 2020 года. Как стало известно 2 мая из телефильма "Опасный вирус", такие данные не являются верными, так как вирус появился в РФ только в марте. Данный факт подтверждается тем, что "у очень небольшой доли" россиян появился иммунитет от болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении роста заболеваемости COVID-19 в 3,5 раза в апреле. Заявление она сделала во время совещания президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.

По словам Поповой, снизить темп распространения инфекции удалось благодаря режиму самоизоляции и ограничениям, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано сокращение с 27% до 7 с небольшим процентов.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса

Фото: Global Look Press