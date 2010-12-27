Самый чистый воздух в мире обнаружили в Финляндии

По данным ВОЗ, помимо Финляндии в первых строчках рейтинга находятся Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 2008 по 2016 годы проверяла воздух в разных странах мира и составила рейтинг самых чистых и самых грязных уголков планеты. К слову, в Финляндии зафиксировано лучшее в мире качество воздуха: содержание микрочастиц пыли в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр. В списке лидеров также оказались Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. Самый плохой воздух обнаружили в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также в Африке. Об этом сообщают "Риа новости".

Наиболее высокие концентрации мелких частиц, т.е. худшее качество воздуха, зафиксированы в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки. В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в десять раз выше по сравнению со странами-лидерами в рейтинге. Подчеркнули исследователи

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