В Ленинградской области могут построить частные пляжно-парковые зоны‍

Дрозденко поддержал поддержал идею ОНФ по созданию безопасных зон отдыха около природных водоемов.

27 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал идею о создании частных парковых и пляжных зон в курортных районах. Идея была рассмотрена на встрече с представителями регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

В пресс-службе администрации области рассказали, что такую инициативу выдвинули с целью создания зон отдыха, которые смогут обеспечить безопасные условия для туристов. Также на них будет поддерживаться чистота, а также предоставляться различные услуг для комфортного времяпровождения на естественных водоемах.

Пилотные проекты могут воплотить в жизнь в Приозерском, Ломоносовском и Волховском районах. Задумки по этому поводу рассмотрят в рамках программы по благоустройству.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Петербургу стенды FIFA к ЧМ-2028 года обойдутся в 14 миллионов рублей .