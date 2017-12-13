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Петербургу стенды FIFA к ЧМ-2028 года обойдутся в 14 миллионов рублей
Сегодня, 13:04
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lesjasap
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Петербургу стенды FIFA к ЧМ-2028 года обойдутся в 14 миллионов рублей

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Смольный оплатит установку 368 стендов к Чемпионату мира по футболу 2018-го года.

Перед чемпионатом мира по футболу в Петербурге откроют 368 стендов FIFA. Информация о закупке данного количества конструкций размещена на официальном сайте государственных закупок. Деньги выделит Комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Конкурс организован с 26 февраля.

Рекламные стенды расставят у объектов массового сбора приезжих - метрополитене, вокзалах , отелей, аэропорта. Начальная стоимость проекта составит 14,1 миллионов рублей. Компанию-подрядчика ведомство выберет до 22 марта. Большинство тумб разместят в Центральном и Петроградском районах. Хотя, среди перечня адресов есть даже Павловск. 

Установка символики ЧМ состоится до 15 мая. От организации также потребуется обеспечить обслуживание стендов, а после проведения мероприятия - демонтировать конструкции до 15 августа.
 

Теги: fifa , закупка , смольный , спорт , фифа , футбол , чемпионат по футболу , чм 2018
Категории: Новости СПб

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