Чрезмерное употребление продукта может навредить организму.

Названа серьезная опасность картофеля. Об этом сообщил пользователь портала WeChat. Эксперт заметил, что продукт содержит вредные вещества, которые могут навредить организму человека.

В процессе прорастания клубня накапливаются алкалоиды, которые противопоказаны беременным женщинам. Их употребление может вызвать проблемы с развитием плода в утробе. Также следить за количеством съеденного картофеля нежно людям с повышенным уровнем сахара в крови, проблемы с почками. В последнем случае продукт вреден из-за содержания в нем калия, который оказывает нагрузку на почки. Нельзя употреблять в пищу картофель с зелеными пятнами на кожуре.

Причина — большое содержание соланина. Накапливание данного вещества в организме человека негативно сказывается на здоровье пользователь WeChat

При готовке рекомендуется доводить картофель до состояния полной готовности. Иначе в нем останутся вредные вещества.

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