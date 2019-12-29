Исследование проведено учеными из Ирландии.

Названа причина возрастной потери зрения. Ирландские учёные и Тринити-колледжа выяснили, что к этому чаще всего приводит макулярная дегенерация. Развитие близорукости связано с белком TLR2. Это соединение необходимо организму для нормализации работы врожденного иммунитета.

Белок дает сигналы бактериям, что запускает механизм защиты. Однако в случае с поражениями сетчатки глаз возникает сбой в работе TLR2. В результате он начинает реагировать не на инфекцию, а на свободные молекулы кислорода. Следующая цепочка реакций и приводит к разрушению сетчатки.

Ранее в России создают магнитный "скальпель" для лечения рака.

