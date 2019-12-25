Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира

Алексей Рясков умер из-за асфиксии.

Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира, скончался в результате асфиксии. Такое заявление в комментарии журналистам "РИА Новостей" сделал его адвокат Александр Пименов.

Все, что нам пока дали, что это была асфиксия. Александр Пименов, адвокат Алексея Ряскова

Напомним, что 3 июля в квартире на улице Садовой была найдена убитой вдова отравленного девять лет назад банкира Екатерина Пузикова. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемым стал бывший возлюбленный Пузиковой - глава федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Мужчина признал свою вину, после чего арестован судебной инстанцией. Затем его направили в медицинское учреждение ФСИН. Подозреваемого нашли мертвым 17 июля. Криминального следа в причинах произошедшего во ФСИН не видят. Около теля якобы была найдена записка, написанная на туалетной бумаге. Официальное вскрытие Ряскова должно было пройти 19 июля.

Фото: Telegram/LifeShot