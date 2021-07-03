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Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Сокирской, признался в крупном подкупе судьи

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Спустя день женщину, которой мужчина якобы помог уйти от ответственности, нашли мертвой.

Алексей Рясков, которого подозревают в убийстве самарского адвоката Екатерины Сокирской день назад опубликовал видеообращение в социальных сетях с признанием того, что помог женщине избежать уголовного наказания в 2017 году. О фигуранте расследования известно что он является президентом регионального Федерации профессионального кикбоксинга. В ближайшее время полиция проведет у него дома обыск.

Мужчина объяснил, что участвовал в подкупе судьи. По словам подозреваемого в гибели Сокирской, вместе с родственниками он передал представителю власти 15 миллионов рублей. Деньги якобы получил сотрудник областной судебной инстанции.

Ролик размещен в Instagram-аккаунте Ряскова. Спустя день после этого в собственной квартире мертвой была найдена Екатерина Сокирская. Тело дочери с ножевыми ранениями обнаружил отец, придя к ней утром 3 июля.

Напомним, что Сокирскую подозревали в убийстве собственного мужа-банкира. Дмитрия отравили во время семейного застолья.

Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса.

Фото: Telegram/BAZA, LifeShot

Видео: Telegram/LifeShot

Теги: алексей рясков, екатерина сокирская, самара, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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