Полиция ищет предполагаемого преступника.

В Самаре убили известного местного адвоката Екатерину Сокирскую (Пузикову). Об этом рассказали местные журналисты. Первым тело 32-летней женщины нашел утром 3 июля в квартире отец. На теле погибшей виднелись ножевые ранения. Полиция установили подозреваемого в преступлении. Им является ухажер Сокирской Алексей Рясков. Мужчину разыскивают правоохранительные органы.

Напомним, что ранее юрист проходила по уголовному расследованию за отравление супруга. Банкир Дмитрий Пузиков погиб во время семейного ужина. Следствие полагало, что ему подсыпали таллий в пюре. Сторона защиты утверждала, что отравить родственника мог его брат. В 2015 году девушку приговорили к семи годам заключения. В 2017 году девушку полностью оправдали. За пять лет ей пришлось выслушать два обвинительных приговора, а также ее трижды арестовывали. Почти год фигурантка дела провела СИЗО, а потом столько же - под домашним арестом.

В Иркутской области арестовали убившую подростка 16-летнюю девушку.

Фото: Telegram/LifeShot, BAZA

