Фигурант уголовного дела находится в медучреждении ФСИН по региону.

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного банкира попал в больницу. Об этом в комментарии "РИА Новостям" рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области. На данный момент известно, что подозреваемый в гибели Екатерины Пузиковой (Сокирской) Алексей Рясков находится в медицинском учреждении ФСИН. Такое решение было принято специалистами после осмотра пациента.

Напомним, что адвокат и жена отравленного в Самаре девять лет назад предпринимателя была найдена мертвой в квартире. Инцидент произошел 3 июля. Тело дочери нашел отец. В правоохранительных органах объяснили, что удар жертве был нанесен твердым тупым предметом. Женщина 1988-го года рождения ранее проходила фигуранткой по делу об убийстве мужа.

На следующий день после гибели адвоката полиция задержала экс-любовника Сокирской. Он является президентом федерации профессионального кикбоксинга по Самарской области. Алексей Рясков признал вину в совершенном преступлении, после чего суд назначил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Сокирской, признался в крупном подкупе судьи.

Фото: Telegram/LifeShot