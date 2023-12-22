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Названа причина разводки семи мостов ночью 29 января в Петербурге
Сегодня, 21:26
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Названа причина разводки семи мостов ночью 29 января в Петербурге

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Два сепаратора-пароперегревателя, изготовленные Машиностроительным дивизионом "Росатома" в нашем городе, отправлялись к заказчику – для строительства турецкой АЭС.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик в своем tg-канале рассказал о причине разводки семи мостов в ночь с 28 на 29 января. Два сепаратора-пароперегревателя, изготовленные Машиностроительным дивизионом "Росатома" в нашем городе, отправлялись к заказчику – для строительства турецкой АЭС. Два ледокола и три буксира прокладывали путь через заледенелую Неву для транспортировки оборудования общим весом 640 тонн.

Из морского порта Санкт-Петербурга оборудование отправится в Турцию, где "Росатом" строит первую в республике атомную электростанцию. 

Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Такая продукция впервые в России изготовлена в горизонтальном исполнении. Это позволяет обеспечить оптимальную работу при использовании на АЭС современных тихоходных турбин.

Ранее на Piter.TV: на Балтийском заводе стартовало строительство атомного ледокола "Ленинград".

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик

Теги: атомные ледоколы, кирилл соловейчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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