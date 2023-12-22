В ночь на 29 января в Петербурге разведут мосты по Неве и Большой Неве

График является предварительным.

В связи с проводкой каравана судов ночью с 28 на 29 января в Петербурге состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Володарский мост будет открыт с 02:00 до 05:45, мост Александра Невского – с 02:20 до 05:10. Большеохтинский мост разведут в 02:00-05:00, Литейный – в 01:40-04:45. Не получится проехать по Троицкому мосту с 01:20 до 04:50, по Дворцовому – с 01:10 до 04:55 и по Благовещенскому – с 01:25 до 05:00. Отметим, что указанный график является предварительным.

В случае появления изменений в расписании разводки переправ, информацию опубликуют на сайте "Мостотреста" и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Ранее мосты разводили ночью 26 января.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"