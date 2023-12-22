На Неве и Большой Неве в ночь на пятницу разведут мосты в Петербурге

В Петербурге в ночь с 25 на 26 января разведут семь мостов. С 1:00 до 6:00 в городе будет проходить караван судов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Мосты разводятся по следующему графику:
- Володарский мост: с 02:00 до 05:45
- Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10
- Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45
- Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
- Дворцовый мост: с 01:10 до 04:55
- Благовещенский мост: с 01:25 до 05:00
Добавим, что график разводки мостов может измениться. При наличии изменений в графике разводки информация появится сразу в мобильном приложении "Мосты Петербурга".
Также напомним, что главгосэкспертиза одобрила проект стройки нового разводного Большого Смоленского моста.
Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга
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