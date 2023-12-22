  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Неве и Большой Неве в ночь на пятницу разведут мосты в Петербурге
Сегодня, 15:29
115
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Неве и Большой Неве в ночь на пятницу разведут мосты в Петербурге

0 0

График разводки переправ может быть изменен.

В Петербурге в ночь с 25 на 26 января разведут семь мостов. С 1:00 до 6:00 в городе будет проходить караван судов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мосты разводятся по следующему графику:

  • Володарский мост: с 02:00 до 05:45
  • Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10
  • Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00
  • Литейный мост: с 01:40 до 04:45
  • Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
  • Дворцовый мост: с 01:10 до 04:55
  • Благовещенский мост: с 01:25 до 05:00

Добавим, что график разводки мостов может измениться. При наличии изменений в графике разводки информация появится сразу  в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Также напомним, что главгосэкспертиза одобрила проект стройки нового разводного Большого Смоленского моста.

Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга

 

Теги: большая нева, нева, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии