На Неве и Большой Неве в ночь на пятницу разведут мосты в Петербурге

График разводки переправ может быть изменен.

В Петербурге в ночь с 25 на 26 января разведут семь мостов. С 1:00 до 6:00 в городе будет проходить караван судов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мосты разводятся по следующему графику:

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Дворцовый мост: с 01:10 до 04:55

Благовещенский мост: с 01:25 до 05:00

Добавим, что график разводки мостов может измениться. При наличии изменений в графике разводки информация появится сразу в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Также напомним, что главгосэкспертиза одобрила проект стройки нового разводного Большого Смоленского моста.

Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга