Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы

Алексей Чекунков рассказал о сотрудничестве с международными партнерами.

Индийская сторона на переговорах с российскими коллегами предложила совместное создание неатомных ледоколов на своих верфях. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава министерства по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Чиновник пояснил, что важно подходить ко всем вопросам комплексно. В особенности это связано с отраслями, которые представляют для государства стратегический интерес. В частности, речь идет о судоходстве и контейнерных линиях.

Это продолжение работы, которую мы начали в марте этого года. По моему приглашению министр портов и судоходства Индии приехал в РФ. Он в первый раз в России. Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Алексей Чекунков подчеркнул, что Индию интересует диверсификация взаимной торговли и судостроение. Недавно в ОСК поменялось руководство, поэтому сотрудники российского правительства будут содействовать в организации диалога между индийской промышленностью и отечественными судостроителями.

Чекунков сообщил, что недружественные страны меняют планы по Северному морскому пути.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости