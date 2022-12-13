Чекунков сообщил, что недружественные страны меняют планы по Северному морскому пути

Глава Минвостокразвития рассказал о транзите грузов по СМП.

Китай, Индия и государства юго-восточной Азии проявляют интерес к использованию Северного морского пути (СМП) в тот момент, пока недружественные страны меняют свои планы по транзиту через этот маршрут. Об этом ленам кабинета министров рассказал руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков в среду 17 мая на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина. Эксперт уточнил, что по вопросу экспортных поставок страна идет в соответствии с планом. Глава ведомства уверен в том, что перевозки по СМП остаются востребованными в мире.

По транзиту в 2023-2024 годах ожидаем некоторые корректировки целей. В то время как ряд недружественных государств пытается пересмотреть ранее заявленные планы по транзиту по СМП, мы наблюдаем растущий интерес к использованию СМП со стороны Китая, Индии, государств юго-восточной Азии. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Алексей Чекунков добавил, что в 2023 году запланированы три каботажных рейса, а количество морских портов захода увеличены с четырех до 11, маршрут удалось продлить до города Владивостока.

Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России.

Фото и видео: Правительство России