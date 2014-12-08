Алексей Чекунков считает поворот правительства на развитие ДФО судьбой.

Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России. Соответствующей информацией глава профильного ведомства Алексей Чекунков поделился на сессии "Патриотизм на смену толерантности. Муравьев-Амурский - 2030", проводимой в ходе Восточного экономического форума. По мнению эксперта, страна сейчас пытается сбалансировать свои европейские традиции за счет повестки ДФО. Чиновник уверен в том, что поворот в этом направлении – это судьба.

Россия, которая на три четверти находится в Азии, держава три столетия развивавшаяся на европейских основах, сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития РФ

Глава профильного министерства подчеркнул, что самое главное решение президента РФ Владимира Путина заключается в том, что преференции и меры поддержки развития Дальнего Востока должны быть лучшими в стране. Алексей Чекунков назвал это вектором развития.

Глава Минвостокразвития: Северный морской путь имеет большую важность для КНР.

Фото и видео: Восточный экономический форум