Алексей Чекунков объяснил, для чего Пекину нужен СМП.

Глава Минвостокразвития рассказал о том, что Северный морской путь имеет большую важность для Китая. Алексей Чекунов заметил, что об этом говорит подробное изучением Пекином планов развития единой транспортной коммуникации РФ в арктическом регионе. Информацией чиновник поделился на сессии "Патриотизм на смену толерантности. Муравьев-Амурский - 2030", проводимой в ходе Восточного экономического форума. Эксперт пояснил, что на пленарном заседании тезисом одного из руководителей КНР, являющегося третьим в иерархии страны, был зафиксирован новый сутевой контент. При этом Чекунков отметил, что давно работает с китайскими партнерами, которые обычно весьма протокольны в подобных форматах, а также вежливы и их речи пышны.

Они напомнили о нашем плане развития СМП и даже цифру назвали - 1,8 трлн рублей. Раз это сказали с такой сцены, значит, каждый пункт плана ими изучен и досконально прочувствован, <…> для них этот путь настолько большую важность представляет. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Глава Минвостокразвития РФ уточнил, что морской коридор представляет значимость для экспорта природных ресурсов. В Китае маршрут является альтернативой традиционным логистическим направлениям.

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Фото и видео: Восточный экономический форум