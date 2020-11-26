Названа причина произошедшей на Камчатке экокатастрофы

Эксперты считают, что живые существа погибли из-за красных водорослей.

Названа причина произошедшей на Камчатке экологической катастрофы. По мнению КБ Стрелка и Strelka Mag, в регионе произошел красный прилив, который уничтожил живность. Специалисты опубликовали ролик, на котором четко зафиксированы красные цветения около побережья. Снимки сделаны из космоса.

Можно заметить развитие разных видов в разных местах, и еще со смещением, — такое обостренное состояние деятельности экосистемы Филипп Сапожников, Микробиолог Института океанологии имени Ширшова РАН

На кадрах фиолетовым свечением показана территория, по которой распространились красные водоросли. Там же находились "самые горячие точки цветения". В некоторых водах зафиксировано превышение уровня хлорофилла. Опасная местность обозначена светло-желтым цветом. Эксперты уточнили, что процесс цветения растительности в океане начался не только у восточного берега, но и на западном. Далее красный прилив двигался по течению с севера на юг.

На Камчатке застрелили медведицу и детеныша, пробравшихся на подводную лодку.

Видео: Strelka Mag